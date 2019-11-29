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29 ноя 2019

Дизайнеры Rolls-Royce нарисовали автомобиль для партии

Дизайнеры Rolls-Royce нарисовали автомобиль для партии

В Сети появилась фотография седана Hongqi H7 второго поколения, над внешностью которого работал Джайлс Тейлор — бывший главный дизайнер Rolls-Royce

Новый Hongqi H7 — первая серийная модель этой марки, созданная Тейлором. Седан напоминает Rolls-Royce дизайном фар, массивной радиаторной решёткой с вертикальными планками и двухцветной окраской кузова. Ранее компания опубликовала официальные тизеры, показав покатую крышу и короткую крышку багажника.

Китайский седан получит двухлитровый турбомотор, сочетающийся с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Из характеристик пока известно, что максимальный крутящий момент составит 380 Н•м. Тип привода будет задним, опционально, полным. Серийный выпуск Hongqi H7 второго поколения начнётся в мае 2020 года. За пределами Китая премиальная марка не представлена, хотя она планирует выйти на европейский рынок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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