Министерство финансов подготовило свои поправки в закон об ОСАГО. В них говорится о том, что при заключении договора ОСАГО будет введен коэффициент за грубые нарушения ПДД. Это нарушение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, вождение в нетрезвом виде и так далее.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о том, насколько может вырасти цена полиса ОСАГО для тех водителей, которые попались пьяные за рулем.



«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», — заявил Алексей Моисеев. Он отметил, что если в течение года нарушений не будет допущено, то стоимость полиса будет снижена.

Поправки, которые подготовил Минфин, в числе прочего предусматривают отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности, но введения новых коэффициентов. Кроме того, договор ОСАГО можно будет заключить на срок до трех лет и появится несколько вариантов полиса в зависимости от суммы покрытия.

