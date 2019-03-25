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25 мар 2019

Для ретро-автомобилей в России введут специальные ПТС

Для ретро-автомобилей в России введут специальные ПТС

Для того, чтобы получить такой паспорт, владельцам придётся отправить машину на платную экспертизу, в ходе которой будет оценена оригинальность раритетного автомобиля

Действие нынешнего технического регламента о безопасности транспортных средств не распространяется на легковые автомобили, которым больше 30 лет. Он разрешает ввозить олдтаймеры в РФ, несмотря на то, что они не соответствуют нынешним требованиям. Правда, у такой машины «оригинальными» должны быть двигатель, кузов и рама (либо сохраненные, либо отреставрированные до оригинального состояния). Однако до сих пор не существует единых правил по определению оригинального состояния таких автомобилей.

По этой причине и создается новый стандарт - «Транспортные средства раритетные. Историко-техническая экспертиза». Согласно этому стандарту будут оценены оригинальность деталей и уровень реставрации. В ходе проверки специалисты будут начислять раритетным авто штрафные баллы за определённые недочеты. Так, за установку антенны или спойлера, которых не могло быть «в исторический период использования» машины, присвоят 20 баллов и.т.д. В итоге, если машина набирает менее 100 штрафных баллов, то её владелец получит паспорт классического транспортного средства (так называемый КТС), его срок действия – 5 лет. 

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Коммерсант

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