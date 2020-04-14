Для врачей сделали бесплатную парковку

Медицинский персонал, имеющий отношение к пациентам с COVID-19, освободили от платы за стоянку автомобилей

«Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу. Как одна из мер поддержки с сегодняшнего дня введена бесплатная парковка для медицинских сотрудников городских коронавирусных стационаров» - заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также сообщается, что списки медицинских работников уже направили в московский департамент транспорта, поэтому никаких дополнительных действий медикам предпринимать не потребуется. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин заявили о намерении обратиться к мэрам крупных городов и губернаторам областей с аналогичным предложением.