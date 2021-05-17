До конца года автомобили подорожают на 15 процентов

Агентство «Автостат» предупреждает будущих автомобилистов – покупать автомобиль лучше сейчас, так как цены будут только расти.

Ранее эксперты агенства уже сообщали, что в 1 квартале 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 12%. Но при определенных условиях к концу года ее рост может быть еще сильнее. Этими условиями назван курс валют. Если «отношения» между долларом и рублем будут крайне напряженными, то рост цены пробьет отметку в пятнадцать и более процентов.

Интересно, что аналитики агентства даже проанализировали несколько сценариев, учитывая курс, топливные котировки и прочие параметры. Выяснилось, например, что если средняя цена барреля нефти марки Brent в 2021 году будет на уровне 50 USD, то рынок новых легковых автомобилей может упасть почти на двенадцать процентов

