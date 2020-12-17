До конца года в Москве появятся новые выделенные полосы

Теперь водителей будет ущемлять на северо-западе и северо-востоке. И помните, читатели Motorpage, что на них теперь нельзя выезжать, никогда!

Как сообщает Дептранс, первая полоса появится в районе улицы Маршала Василевского. Вторая – на 16-ой парковой улице. Третья - на улице Новая Башиловка и части Третьего транспортного кольца. По расстояниям новые полосы невелики – от двухсот до пятисот метров. Каждая из них призвана улучшить положение общественного транспорта, дабы автобусы могли быстрее подъезжать к станциям метро и преодолевать сложные участки вроде Бегового тоннеля.

Стоит отметить, что с ноября автомобилистам полностью запрещено выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта. Штраф – 3000 тысячи рублей. Жаль, прошли те времена, когда можно было хоть в выходные выезжать на вожделенные дорожки.