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17 дек 2020

До конца года в Москве появятся новые выделенные полосы

До конца года в Москве появятся новые выделенные полосы

Теперь водителей будет ущемлять на северо-западе и северо-востоке. И помните, читатели Motorpage, что на них теперь нельзя выезжать, никогда!

Как сообщает Дептранс, первая полоса появится в районе улицы Маршала Василевского.  Вторая – на 16-ой парковой улице. Третья - на улице Новая Башиловка и части Третьего транспортного кольца.  По расстояниям новые полосы невелики – от двухсот до пятисот метров.  Каждая из них призвана улучшить  положение общественного транспорта, дабы автобусы могли быстрее подъезжать к станциям метро и преодолевать сложные участки вроде Бегового тоннеля.

Стоит отметить, что с ноября автомобилистам полностью запрещено выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта. Штраф – 3000 тысячи рублей. Жаль, прошли те времена, когда можно было хоть в выходные выезжать на вожделенные дорожки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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