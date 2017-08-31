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31 авг 2017

До конца года в Подмосковье число камер вырастет в 10 раз

До конца года в Подмосковье число камер вырастет в 10 раз
Автор фото: фирма-производитель

Власти Московской области до конца этого года в десять раз увеличат число стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения. Если на начало года их числилось 226 единиц, то к концу 2017 года их число вырастет до 2200.

За счет установки новых стационарных и передвижных комплексов летом этого года удалось увеличить места фиксации нарушений ПДД до 700. До конца года на дорогах региона будут работать 1237 стационарных и 200 передвижных комплексов.  Таким образом, до конца года  на дорогах области число фиксации мест превышения скорости увеличится до 2200.    

«В начале этого года на дорогах Подмосковья было 226 мест, где установлены комплексы фотовидеофиксации, а до конца года  число мест фиксации ПДД будет увеличено в 10 раз», - сообщил заместитель министра Игорь Королев.

Комплексы будут установлены на потенциально опасных и интенсивных трассах области, где происходит наибольшее число ДТП.  «Установка дополнительных комплексов, и, следовательно, увеличение количества мест фиксации скорости на дорогах Подмосковья, позволяет дисциплинировать водителей. В местах установки комплексов сокращается количество аварий с тяжкими последствиями на 25-30%», - подчеркнул Игорь Королев.

По словам зам.министра, число выписанных постановлений и размер штрафов дисциплинируют автомобилистов во избежание дополнительной финансовой нагрузки. 

Один стационарный комплекс в среднем фиксирует 129 нарушений в сутки, по которым оформляются 108 постановлений. С начала этого года на дорогах области было зафиксировано 4,5 млн нарушений на сумму свыше 1,6 млрд. рублей. При этом, если в начале 2017 года сумма ежемесячно выписанных постановлений составляла 180 млн. рублей, то с появлением дополнительных комплексов, она выросла на 12% и достигла более 200 млн рублей. К концу 2017 года с ростом количества комплексов размер штрафов может увеличиться вдвое.

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При написании новости использовалась информация:
Министерство транспорта Московской области

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