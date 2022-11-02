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2 ноя 2022

Dodge вслед за Ford заблокирует возможность тюнинга своих спорткаров

Dodge вслед за Ford заблокирует возможность тюнинга своих спорткаров

Несколько недель назад концерн Ford объявил, что вводит запрет на тюнинг Mustang в каких-либо сервисах, кроме специализированных контор. Теперь по такому же пути решил пойти и Dodge.

Самодеятельные тюнинг-ателье не смогут заниматься модернизацией будущих масл-каров компании Dodge на электротяге. Об этом глава фирмы Тим Кунискис заявил изданию Carscoops. По его словам, для этого ограничения есть несколько причин, но главная — забота о безопасности.

Впрочем, совсем «обрубать» возможности для тюнинг-мастеров не будут – они не смогут «влезть» лишь в настройки двигателя, КПП и рулевого управления – на этих узлах будет стоять некая блокировка, которую можно будет снять лишь в специализированном сервисе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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