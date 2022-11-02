Dodge вслед за Ford заблокирует возможность тюнинга своих спорткаров

Несколько недель назад концерн Ford объявил, что вводит запрет на тюнинг Mustang в каких-либо сервисах, кроме специализированных контор. Теперь по такому же пути решил пойти и Dodge.

Самодеятельные тюнинг-ателье не смогут заниматься модернизацией будущих масл-каров компании Dodge на электротяге. Об этом глава фирмы Тим Кунискис заявил изданию Carscoops. По его словам, для этого ограничения есть несколько причин, но главная — забота о безопасности.

Впрочем, совсем «обрубать» возможности для тюнинг-мастеров не будут – они не смогут «влезть» лишь в настройки двигателя, КПП и рулевого управления – на этих узлах будет стоять некая блокировка, которую можно будет снять лишь в специализированном сервисе.