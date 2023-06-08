Доехать до моря станет быстрее

Российские автомобилисты смогут доехать до Чёрного моря по трассе М-4 «Дон», минимум, на час быстрее

Улучшение дорожной ситуации будет связано с дорожной реконструкцией вышеупомянутой трассы, а именно обходов Ростова-на-Дону и Краснодара. Причем первый из них откроется уже в ближайшие дни, а второй – в конце лета. В 2024 году ведомство планирует также завершить строительство обхода Твери на М-11 и новых трасс в районе Краснодара.

Между тем аналитика «Автодора» считают, что траффик на «курортной магистрали» увеличится в ближайшее время на двадцать процентов, так как туристы массово пересаживаются на автомобили из-за закрытия аэропортов на южном направлении.