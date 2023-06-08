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8 июн 2023

Доехать до моря станет быстрее

Доехать до моря станет быстрее

Российские автомобилисты смогут доехать до Чёрного моря по трассе М-4 «Дон», минимум, на час быстрее

Улучшение дорожной ситуации будет связано с дорожной реконструкцией вышеупомянутой трассы, а именно обходов Ростова-на-Дону и Краснодара.  Причем первый из них откроется уже в ближайшие дни, а второй – в конце лета.  В 2024 году ведомство планирует также завершить строительство обхода Твери на М-11 и новых трасс в районе Краснодара.

Между тем аналитика «Автодора» считают, что траффик на «курортной магистрали» увеличится в ближайшее время на двадцать процентов, так как туристы массово пересаживаются на автомобили из-за закрытия аэропортов на южном направлении.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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