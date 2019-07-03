Доходы владельцев комплексов фиксации проверят прокуроры

Многомиллиардные выручки и камеры фиксации нарушений ПДД как источник дохода заинтересовали прокуратуру

Генеральная прокуратура РФ по поручению главы ведомства Юрия Чайки проверит места и способы установки частных комплексов фиксации нарушений ПДД для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».

Судя по многомиллиардным выручкам, камеры стали не средством борьбы с аварийностью на дорогах, а источником дохода частных фирм. Проанализировав ситуацию, прокуроры отметили высокую доходность комплексов, которая никак не связана с безопасностью дорожного движения: в прошлом году «почти каждый житель России» был оштрафован с помощью частных комплексов фиксации нарушений. Всего в 2018 году с помощью камер было зафиксировано 120 млн нарушений ПДД.