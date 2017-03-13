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13 мар 2017

Доля иномарок российской сборки растет

Доля иномарок российской сборки растет
Автор фото: фирма-производитель

Аналитики агентства «Автостат» исследовали отечественный рынок новых легковых автомобилей и пришли к выводу, что 57,5% всех моделей произведены в России

По сравнению с 2011 годом, когда доля иномарок российской сборки составляла 40% итоги прошлого, 2016 года, говорят о внушительном росте, на 17,5%, что в количественном выражении равняется примерно 755 тысячам легковых машин.

По словам начальника пресс-службы «Автостата» АзатаТимерханова, это логичный процесс, ведь в последние десять лет многие мировые производители открыли сборочные предприятия и постоянно повышают долю локализации производства в России. На фоне роста доли иномарок отечественного производства, доля ввезенных изза рубежа автомобилей постоянно снижалась, и если в 2011 году она составляла 35% от всего рынка новых автомобилей, то сегодня находится на отметке в 20,9% или 274 тысячах единиц.

Следом за локализованными производствами иномарок, выросли и отечественные производители, доля продукции которых на российском рынке впервые за несколько лет превысила отметку в 20% и сегодня колеблется на уровне 21,6% или 284 тысячах автомобилей в год.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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