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18 фев 2017

Доля отечественных автомобилей на российском рынка выросла до 21,6 процентов

Доля отечественных автомобилей на российском рынка выросла до 21,6 процентов
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования сегмента отечественных автомобилей первичного рынка за 2016 год.

Как указывается в отчете аналитиков Автостата, по итогам прошлого года объем реализации автомобилей отечественных брендов на российском рынке был зафиксирован на уровне 284,2 тысяч экземпляров. Как отмечают эксперты, этот показатель впервые за четыре года преодолел 20-процентную отметку и составил 21,6%

До 2012 года включительно на первичном авторынке в России доля отечественных авто стабильно фиксировалась на уровне выше 20%. Однако с 2013 года аналитики отмечали постепенное сокращение этого показателя. Так, три года назад он опустился до 18%, а по итогам 2014 года составил 17%.

С наступлением экономического кризиса в 2015 года российский рынок стал падать и доля отечественных автомобилей начала восстанавливаться к прежним значениям. Доля же автомобилей иностранных брендов (как импортированных из-за рубежа, так и собранных на территории РФ), соответственно, падать. По итогам 2016 года она составила 78,4%.

«В кризисные периоды спрос смещается в сторону отечественных моделей, которые стоят дешевле. Поэтому их доля растет, а у иномарок она снижается», - прокомментировал прошлогодние результаты глава пресс-службы аналитического агентства Автостат Азат Тимерханов.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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