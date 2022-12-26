Долю отечественных автомобилей на рынке хотят довести до восьмидесяти процентов

Долю автомобилей российского производства на внутреннем авторынке планируется довести до 30 процентов к 2025 году и до 80% к 2030 году. Это следует из заявления министра промышленности Дениса Мантурова

По словам Мантурова, увеличение рыночной доли российских автомобилей вдвое станет следствием ряда других мероприятий. Разумеется, речь идет о наращивании производства самих машин в России, а также изготовлению необходимых компонентов и запчастей. О важности последнего пункта высказался и премьер-министр РФ, Михаил Мишустин.

«Не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов – приводит заявление чиновника ТАСС.