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26 дек 2022

Долю отечественных автомобилей на рынке хотят довести до восьмидесяти процентов

Долю отечественных автомобилей на рынке хотят довести до восьмидесяти процентов

Долю автомобилей российского производства на внутреннем авторынке планируется довести до 30 процентов к 2025 году и до 80% к 2030 году. Это следует из заявления министра промышленности Дениса Мантурова

По словам Мантурова, увеличение рыночной доли российских автомобилей вдвое станет следствием ряда других мероприятий. Разумеется, речь идет о наращивании производства самих машин в России, а также изготовлению необходимых компонентов и запчастей.  О важности последнего пункта высказался и премьер-министр РФ, Михаил Мишустин.

«Не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов – приводит заявление чиновника ТАСС.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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