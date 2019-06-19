Автомобильный портал Motorpage
19 июн 2019

Дорогая, я уменьшил свидетельство

Дорогая, я уменьшил свидетельство

В скором времени российским автомобилистам начнут выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) нового образца. Такой документ окажется меньшего размера, благодаря чему его станет удобнее возить с собой

Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции. Свою законную силу документ обретет уже первого ноября этого года. Если говорить конкретно, то по своему  внешнему виду новый СТС будет напоминать водительское удостоверение. В дополнение к этому меняется форма паспорта транспортного средства (ПТС).

Также новым документом будет предусмотрена возможность вносить в раздел «особые отметки» запись «нанесена дополнительная маркировка» с указанием ее структуры. Данное уточнение будет ставиться в том случае, если VIN-номер был изменен в результате коррозии или противоправных действий. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin Valhalla

Новый Aston Martin назвали в честь рая для павших воинов

19 июня 2019

В Великобритании вводят дорожный знак «Осторожно - ежи!»

19 июня 2019
Peugeot 2008 2020

Peugeot представила обновленный кроссовер 2008

19 июня 2019

Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за выпускного бала

18 июня 2019

Cadillac электрифицирует линейку V-Series

18 июня 2019
Volkswagen Golf

Volkswagen утвердил сроки выхода нового Golf

18 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 - haval h6 2015 разрыв шаблона Тест драйв
19 июня 2019

Haval H6
"HAVAL H6: Разрыв шаблона"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая
Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"
Audi Q8 - audi q8 2019 истребительница танков
Тест драйв
14 июня 2019

Audi Q8
"Истребительница танков"
Volvo XC90, Volkswagen Touareg - сравнительный тест volkswagen touareg 3.0 tdi 2019 и volvo xc90 2.0 d5 2015. скандинавский бестселлер отбивает атаки молодого «тевтонца»
Сравнительный тест
12 июня 2019

Volvo XC90, Volkswagen Touareg
"Volkswagen Touareg и Volvo XC90: скандинавский бестселлер отбивает атаки молодого «тевтонца»"

Написано новостей:

2 3 5 9 1