Дорогая, я уменьшил свидетельство

В скором времени российским автомобилистам начнут выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) нового образца. Такой документ окажется меньшего размера, благодаря чему его станет удобнее возить с собой

Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции. Свою законную силу документ обретет уже первого ноября этого года. Если говорить конкретно, то по своему внешнему виду новый СТС будет напоминать водительское удостоверение. В дополнение к этому меняется форма паспорта транспортного средства (ПТС).

Также новым документом будет предусмотрена возможность вносить в раздел «особые отметки» запись «нанесена дополнительная маркировка» с указанием ее структуры. Данное уточнение будет ставиться в том случае, если VIN-номер был изменен в результате коррозии или противоправных действий.