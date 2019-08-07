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7 авг 2019

Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

Московские водители в ближайшие дни получат «письма счастья», которые содержат уведомление ГИБДД о езде без ОСАГО и рекомендацию оформить полис в кратчайшие сроки. В противном случае автомобилистам грозит штраф в размере 800 рублей

Любопытно, что система тестируется уже три месяца, хотя официально об этом не сообщалось, и за это время зафиксировано более 700 тысяч случаев отсутствия обязательной страховки. Некоторым водителям вместо штрафов прислали информационные письма от московского УГИБДД с рекомендацией оформить полис. Спустя 20 дней авто проверили повторно, но лишь единицы застраховали автомобиль.

Как сообщает издание Коммерсант, в ближайшие дни около пяти тысяч столичных водителей получат уведомления с формулировкой «выявлена эксплуатация транспортного средства, владелец которого не застраховал автогражданскую ответственность». Их автомобили попали под камеры еще 21 мая, а еще несколько месяцев ушло на проверку данных, которая пока осуществляется фактически вручную. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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