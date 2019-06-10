Дорожные камеры Великобритании научатся штрафовать громкие машины

Департамент транспорта Великобритании начнёт тестировать «акустические камеры фиксации шума». Новые устройства будут использовать для борьбы со слишком громкими автомобилями и мотоциклами.

Новая система будет состоять из высокочуствительных микрофонов, замеряющих уровень шума, и привычного комплекса фотофиксации нарушений, который будет отправлять «письма счастья» слишком громким транспортным средствам.

Любопытно, что на данный момент не существует четкого значения уровня шума, которое должно считаться неприемлемым. Его определением займутся во время тестовой эксплуатации в течение следующих семи месяцев. По словам представителей департамента, новая технология в первую очередь направлена на контроль за шумом в сельской местности.