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20 мар 2017

Дорожников начнут штрафовать за ямы

Дорожников начнут штрафовать за ямы

Сегодня вступили в силу поправки в КоАП, увеличивающие ответственность дорожников, халатно относящихся к технологиям ремонта и предписаниям ГИБДД. Максимальный размер ответственности вырос до полумиллиона рублей, но эксперты полагают, что новые санкции к повышению качества дорожного полотна не приведут – дорожники и так получают недостаточное финансирование

Новая редакция ст. 12.34 КоАП устанавливает ответственность за "несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог". В это понятие входит отсутствие ограждений и предупреждающих знаков перед местом ремонта, а в случае, если из-за отсутствия ограждения водитель попал в ДТП и пострадал, штрафы для дорожников увеличиваются дополнительно. Помимо этого, увеличилась ответственность и за невыполнение законного предписания: отныне игнорирование предписания инспектора о устранении той или иной ямы обойдется дорожникам в разы дороже.

Сами дорожники в лице ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами РАДОР настаивают на недостаточном финансировании, составляющем примерно 30% от необходимого объема, а президент ассоциации дорожных научно-исследовательских организаций РОДОС Олег Скворцов апеллируют к презумпции невиновности, называет штрафы несоразмерным бременем, обвиняет власти в популизме и полагает, что новая мера лишь разовьет коррупцию.

В свою очередь «Росавтодор» напоминает, что финансирование региональных дорожников налаживается, субъекты начали получать деньги от системы «Платон», а уже в нынешнем году денег станет еще больше, ведь с 15 апреля стоимость километра для водителей вырастет в два раза, с 1,5 до 3 рублей.

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