Двигатели внутреннего сгорания проживут еще 20-30 лет

Так считают представители компании BMW, которая не собирается отказываться от использования традиционных моторов, несмотря на активную разработку электрических двигателей

Да, в BMW не торопятся объявлять о тотальной электрификации и делать громкие заявления о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания. Наоборот, в концерне уверены, что переход на электромобили не произойдёт в одночасье и последний автомобиль с ДВС покинет конвейер не ранее чем через 20-30 лет. В интервью изданию Automotive News Europe руководитель отдела исследований и разработок марки BMW Клаус Фрёлих рассказал, что дизельные моторы будут выпускаться ещё 20 лет, а бензиновые — и вовсе 30.

Между тем, в 2021 году BMW планирует презентовать обновлённую версию платформы CLAR, которая будет изначально рассчитана на подключаемые гибриды с электромотором и батареей, обеспечивающей запас хода около 120 километров на одной зарядке. Кроме того, будущие модели BMW на новой платформе получат увеличенный топливный бак для повышения автономности.