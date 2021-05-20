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20 май 2021

Движение в Москве летом будет обновлено

Движение в Москве летом будет обновлено

Правительство Москвы разберется в одном из самых больших столичных заторов на Таганской площади.

Мы уверены, что практически каждый водитель попадал утром или вечером в затор на Таганской площади. В Часы-пик в местных заторах можно потерять очень много времени. Аналитики ЦОДД пришли к выводу, что пробки собираются из-за закрытого съезда с дублера на основной ход Садового кольца. Проблема еще заключается в том, что в пробках серьезно задерживается общественный транспорт.

В  конечном итоге было принято решение в ближайшие месяцы открыть съезд с дублера Земляного Вала на Садовое кольцо в районе Большого Дровяного переулка. Чтобы маневры в данном месте были максимально безопасными, на дороги нанесут новую разметку. ЦОДД высказывает предположение, что после вышеуказанной «переделки» средняя скорость потока в этом районе вырастет на двадцать процентов.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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