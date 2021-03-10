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10 мар 2021

Джеймс Мэй изменил водороду!

Джеймс Мэй изменил водороду!

Известный британский телеведущий и автомобильный журналист Джеймс Мэй продает свой водородный Toyota Mirai. А ведь еще недавно он активно выступал в поддержку данного автомобиля

Конечно же, Mirai – это инновационный автомобиль. Скажем так, пик технологий.  В мире еще электрический транспорт находится в стадии развития, а тут – водород! Хотя надо отдать должное, Toyota занимается этой разработкой уже давно. Однако, почему Джеймс Мэй решил его продать? Стиль у машины есть,  низкие показатели по расходу топлива – тоже, даже благоприятность для экологии присутствует.

К сожалению,  владеть всем этим великолепием сложно. Это не автомобиль на каждый день, так как специальных водородных заправок – пара десятков на всю Англию.  В Японии, к слову, инфраструктура развита куда лучше.

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