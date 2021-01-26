Джо Байден пересаживает правительство на электромобили

Президент США начинает выполнять свои предвыборные обещания. Взявшись за автомобилистов, Джо Байден начал реорганизацию федерального гаража

«Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить электромобилями, произведенными прямо здесь, в Америке, американскими рабочими», — цитирует Байдена ABC News. Интересно, что заменить придется более полумиллиона автомобилей.

Обычных людей тоже будут настраивать на приобретение электрокаров и отказ от обычных машин. Байден уже заявил, что готовится целый законопроект, подразумевающий некую систему льгот для ориентированных на заботу об экологии людей. Подробностей на данный момент нет, однако уже выстраиваются предположения относительно того, что под льготами скрываются обычные субсидии на покупку «экологически-ориентированных» машин.