Ефремов виновен в ДТП – сам признался

Ефремов признал свою вину в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Обвинение запросило в качестве наказания 11 лет лишения свободы

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, на заседании в Пресненском суде Москвы признал свою вину, передает корреспондент РБК. «Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — цитирует артиста ТАСС. «Вина актера Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, заявил прокурор на прениях сторон», — пишет агентство.

Любопытно, но недавно пассивную безопасность полурамного грузовичка ВИС-2349 на базе Лады Гранты, который участвовал в ДТП, проверили в независимом краш-тесте, проведенном по протоколу ARCAP. Как сообщают специалисты из «Авторевю», которые и проводят данный тест, силовая клетка грузовичка не смогла сохранить структурную целостность. Для водителя в грузовой Гранте при таком ДТП возникают высокие риски тяжелых травм и переломов в районе коленей, бедер и грудной клетки. Для шеи и головы больших рисков нет. В газете заметили, что результаты краш-теста не релевантны ситуации, в которой оказался погибший в ДТП с Ефремовым водитель, поскольку Grand Cherokee — высокий и тяжелый автомобиль (массой более двух тонн): он ударил в верхнюю часть передка Гранты, то есть ее лонжероны никак не могли погасить энергию столкновения