Еще 12 автомобильных марок попали в программу параллельного импорта

Минпромторг РФ пополнил список товаров, которые разрешено ввозить в страну по схеме параллельного импорта

Как сообщают РИА «Новости», новая версия списка товаров содержит автомобили компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Интересный факт – продукция компании Renault уже была в списке, но по каким-то причинам летом прошлого года ее исключили оттуда.

Эксперты считают, что новая подборка автомобильных марок должна поспособствовать снижению дефицита машин массового сегмента в России.