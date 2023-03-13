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13 мар 2023

Еще 12 автомобильных марок попали в программу параллельного импорта

Еще 12 автомобильных марок попали в программу параллельного импорта

Минпромторг РФ пополнил список товаров, которые разрешено ввозить в страну по схеме параллельного импорта

Как сообщают РИА «Новости», новая версия списка товаров содержит автомобили компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Интересный факт – продукция компании Renault  уже была в списке, но по каким-то причинам летом прошлого года ее исключили оттуда.

Эксперты считают, что новая подборка автомобильных марок должна поспособствовать снижению дефицита машин массового сегмента в России.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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