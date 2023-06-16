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16 июн 2023

Еще четыре трассы в России получили федеральный статус

Еще четыре трассы в России получили федеральный статус
Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о придании четырём автомагистралям в новых регионах статуса федеральных трасс.
Фактически, магистрали находятся в новых регионах страны - Херсонской области, Запорожье, ЛНР и ДНР. Они являются важными транспортными артериями, так как они соединяются с крупными административными центрами - Белгородской областью, Ростовом на Дону, Волгоградом и т.д.
 
Включение магистралей в реестр федеральных дорог позволит начать их масштабную реконструкцию и приведение в нормативное состояние. Но предварительно потребуется оценить их состояние и спланировать объем ремонтных работ.

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