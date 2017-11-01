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1 ноя 2017

Еще два участка трассы «Москва – Санкт-Петербург» стали платными

Еще два участка трассы «Москва – Санкт-Петербург» стали платными
Автор фото: Автодор

Еще два участка трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» стали платными, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Режим платности введен сроком на 93 года.

Речь идет об участке длиной 47,9 км в Тверской области (208-258 километры трассы) и участка длиной 217,14 километра (с 334 по 543 километры) в Новгородской области. Первый участок, это объездная вокруг Торжка, второй пролегает от платного объезда Вышнего Волочка и заканчивается недалеко от Великого Новгорода.

Средства, полученные за счет сбора платы за проезд, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

Когда в реальности эти участки станут платными — неизвестно. Оба они еще недостроены, сдать их планируется только в 2018 году. Причем, если ранее к Чемпионату мира по футболу, который пройдет следующим летом в России, планировалось сдать всю платную трассу М-11, то сейчас об этих обещаниях стараются не вспоминать.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства России

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