Еще один водительский документ будет переведен в электронный вид

Эксперимент по внедрению электронных свидетельств регистрации транспортных средств продолжается. В то же время правительство разрабатывает новую инициативу – замена водительских удостоверений на цифровой аналог

Надо отметить, что цифровизация СТС в данный момент вызывает много вопросов у пользователей и у правоохранительных органов. И те, и другие не могут нормально пользоваться приложением, так как оно буквально кишит различными глюками. Порой у водителей не подгружается само свидетельство, а инспекторы ГИБДД не могут подключиться к базе данных. Впрочем, в Минцифры говорят, что до конца года все неисправности будут исправлены.

Что касается электронных прав, то они будут заменены специальным QR-кодом. Инспектор, считав его, получит доступ ко всем данным, которые содержатся в базе данных приложения. Госуслуги.Авто». Сейчас процесс запущен в тестовом режиме, но возникают и затруднения. Так, например, в приложении не получится увидеть документы на машины, которые не принад¬лежат гражданину, но которыми он управляет по договорён¬ности с собственником.