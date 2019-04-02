Еще одна федеральная служба освобождена от оплаты за парковку

Если вам не хочется платить за парковку, то у вас есть выбор, а именно: пойти работать в пожарную охрану, скорую помощь, полицию, специальные ведомства или аварийно-спасательные службы. Теперь выбор будет больше

Права вышеперечисленных структур определяются законом об организации дорожного движения. Однако Госдума приняла в третьем чтении законопроект о включении машин Государственной фельдъегерской службы РФ в перечень служебных транспортных средств, плата за парковку с которых не взимается.

В пояснительных материалах отмечают, что стоянка транспортных средств органов фельдъегерской службы «на парковках общего пользования, расположенных на значительных расстояниях от мест доставки корреспонденции, затрудняет обеспечение необходимых требований безопасности, снижает оперативность ее доставки и повышает риск утраты», а также хищения.

При этом 15 бесплатных минут для парковки сотрудникам службы не хватает, так как прием и сдача корреспонденции может занимать до 40 минут. Также сообщается, что в период с 2014 по 2017 год в фельдъегерскую службу и ее территориальные органы в связи с неоплаченной парковкой поступило 316 протоколов об административных правонарушениях на сумму 617 тыс. рублей.