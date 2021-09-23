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23 сен 2021

Есть ли в Греции автопромышленность? Да!

Есть ли в Греции автопромышленность? Да!

Сейчас речь пойдет про проект гиперкара Chaos, который реализуется под руководством греческого бизнесмена Спироса Панопулоса

Надо начать с того, что первая информация об автомобиле появилась  прошлой весной. Производитель заявил, что машину оборудуют мотором, который будет развивать около трех тысяч лошадиных сил. Сообщается, что до ста километров в час спорткар разгонится за две секунды ровно (при заправке этанолом)! Самое интересное заключается в том, что после публикации данных, компания просто пропала с радаров.

До сегодняшнего дня  о машине было неизвестно ровным счетом ничего – ни внешность, ни оснащение не были раскрыты. Наши зарубежные коллеги даже высказывали предположение, что все работы по проекту были прекращены. Впрочем, издание Autoweek развеяло все сомнения, раздобыв патентные изображения Хаоса и соответствующую документацию. Так стало известно, что Основой двухдверки станет монокок из полимера Zylon. Этот материал, являясь более прочным аналогом углепластика, применяется при строительстве болидов «Формулы-1».

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