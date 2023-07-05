Evolute и Voyah стали лидерами российского рынка электрокаров

Компания «Моторинвест», которая собирает в России электрокары Evolute и ввозит из Китая модели бренда Voyah, заявила о лидерстве в электрическом сегменте рынка по итогам июня и первой половины 2023 года.

По данным компании Evolute стал самым популярным брендом электрокаров в стране, а что касается Voyah, то ему принадлежит лидерство среди премиальных марок электрического транспорта.

Электрокары Evolute собирают в Липецкой области. На данный момент в линейке имеются седан i-Pro и кроссовер i-Joy, но в скором времени она расширится за счёт флагманского вседорожника i-Sky. В активе Voyah имеется три модели – кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion.