Евро 6: теперь и в России

С 21 декабря в России появился новый экологический класс пассажирских и грузовых автомобилей «Евро-6». Нововведения связаны с вступлением в силу изменения в техническом регламенте ЕАЭС

Нормы Евро-6 близки к экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. Выбросы углекислого газа должны быть менее 130 граммов на километр пути. Оксид азота (NOx) не более 0,08 грамма на 1 км пути. Требования относительно выбросов взвешенных частиц (PM) не изменились по отношению к экологическому классу Евро-5 и составляют менее 0,005 г/км пути.

Сообщается, что появление 6-го экологического класса автомобилей в российском регулировании пока не предполагает ограничений для машин стандартов Евро-4 и Евро-5 или новых требований для производителей топлива. "Мер по стимулированию не запланировано - регулирование экологичечского класса в автомобильной промышленности и на топливном рынке не идут "в связке". На сегодня Евро-5 можно охарактеризовать уже как высокоэкологичный класс топлива, пока не требующий повышения", - цитирует "РГ" представителей Минэнерго.