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8 сен 2017

Еврокомиссия пригрозила Volkswagen новыми штрафами

Еврокомиссия пригрозила Volkswagen новыми штрафами

Концерн Volkswagen может быть оштрафован Еврокомиссией, в случае если не модернизирует двигатели на 8 миллионах автомобилей, которые подпали под первую волну Дизельгейта, до начала зимы.

Речь идет об 1,6- и 2-литровых турбодизелях в которых было найдено программное обеспечение, занижавшее выбросы вредных веществ на стендовых и сертификационных испытаниях. Под отзывную кампанию подпали автомобили марок Audi, Skoda, Seat и, собственно, Volkswagen.

Однако если для устранения дефекта в 1,6-литровых силовых агрегатах требуется лишь перепрошивка блока управления двигателем, то для соответствия действующим нормам 2-литровых двигателях требуется вмешательство и в конструкцию силового агрегата.

В самом Volkswagen пока сохраняют молчание, но известно, что в конце августа представители концерна просили об отсрочке и заявляли, что устранить все дефекты в автомобилях им удастся не раньше конца этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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