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14 сен 2020

Европа готовится к ужесточению норм по выбросам

Европа готовится к ужесточению норм по выбросам

Европейская комиссия предлагает ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей. По мнению экологов, чтобы стать CO?-нейтральным к 2050 году, Евросоюзу необходимо уже через десять лет уменьшись средний уровень выбросов для пассажирских моделей на 50 процентов от показателя 2021 года

Согласно действующей редакции регламента, с 2021 года средний показатель не должен быть больше 95 граммов на километр. В 2025-м выбросы нужно будет сократить ещё на 15 процентов, а в 2020-м — на 37,5 процента. По данным Automotive News Europe, в новом проекте документа, который Еврокомиссия представит уже на этой неделе, говорится о 50-процентном снижении выбросов углекислоты с 2030 года.

Осенью 2019 года экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии.

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