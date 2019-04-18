Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей

С 2022 года около тридцати систем помощи водителю станут обязательными при продаже новых машин на рынке Евросоюза

По данным комиссии Евросоюза, в 2018 году на дорогах Европы погибло около 25 100 человек. В связи с этим власти Брюсселя представили предложения по использованию высокотехнологичных средств вождения. С их точки зрения, к 2038 году можно будет избежать около 25 000 погибших и 140 000 серьезных травм, если заставить автопроизводителей в обязательном порядке оснащать автомобили рядом систем безопасности уже в начальной комплектации.

Собственно, утвержденный регламент предусматривает обязательство производителей с мая 2022 года устанавливать на автомобили спиртовые иммобилайзеры и датчики определения усталости водителя. Кроме того, например, должны быть установлены адаптивный круиз-контроль, камеры заднего вида и датчики парковки, а также регистратор данных об аварий — по типу черного ящика в самолетах.

Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей. В частности, на них необходимо будет устанавливать системы помощи при повороте и системы обнаружения препятствий в слепых зонах. Кроме того производителей обяжут оснащать автомобили системой измерения давления в шинах.