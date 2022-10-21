Европейские автопроизводители возмущены китайским автопромом

Сейчас в Европе проходит одно из важных ежегодных автомобильных событий – парижский автосалон. Занятно, но некоторые уже успели окрестить его филиалом автосалона в Шанхае

Да, китайцы привезли во Францию очень много новинок. BYD, Leap Motor, Seres, Great Wall – все показали свои модели, причем среди них было много электромобилей, которые создали специально для продаж на европейском рынке.

Занятно, но европейские автопроизводители и дилеры уже почувствовали угрозу. Более того бизнесмены уже обратились к властям Евросоюза с просьбой принять меры. Автодилеров, к слову, смущает тот факт, что Европейцы платят около 20 процентов за ввоз автомобилей в Поднебесную, а китайским компания ввоз автомобилей в Евросоюз обойдется всего в 10 процентов пошлины.