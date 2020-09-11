Европротокол ОСАГО можно будет оформить без бумаг

В приложении «Помощник ОСАГО» от Российского союза автостраховщиков (РСА) в течение нескольких месяцев появится новый модуль: он позволит оформлять ДТП по европротоколу полностью удаленно

Появление такого сервиса связано со вступлением в силу 1 ноября изменений в правилах ОСАГО, которые допускают оформление европротокола в электронном виде вместо бумажного, даже если у водителей есть разногласия по поводу обстоятельств аварии.

Новый модуль в приложении подготовят к концу 2020 года. Для его интеграции в существующую программу потребуется еще некоторое время. Он будет сделан по принципу SDK, software development kit — это, по сути, библиотека, которая станет внедряться в мобильное приложение и затем в нем использоваться, пишет газета «Ведомости».

Страховщики с помощью SDK-модуля получат возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои приложения. А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения страховых компаний для урегулирования по ОСАГО. Им не нужно будет заполнять извещение о ДТП на бумаге и лично обращаться к страховщику для предоставления автомобиля к осмотру и написания заявления.

В РСА уверены, что запуск нового сервиса даст действительно мощный толчок развитию онлайн-урегулирования страховых событий в ОСАГО.По действующим правилам, по европротоколу (то есть без вызова сотрудников ГАИ) можно оформлять аварии с суммой ущерба до 400 000 рублей.