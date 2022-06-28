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28 июн 2022

Евросоюз решил слегка повременить с отказом от ДВС

Евросоюз решил слегка повременить с отказом от ДВС

Сразу несколько стран Европейского союза решили выступить с решительным протестом касательно запретов двигателей внутреннего сгорания. Запомните их - Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния. 

Именно эти пять стран стали думать в нужном направлении, ведь не получится всем членам союза сразу взять и отказаться от ДВС в 2035 году - уровень развития экономики у каждой страны разный, и скажем нельзя сравнивать ВВП Румынии с ВВП Германии. А сам переход на электромобили - дело крайне затратное, и не каждое государство сможет совершить его быстро и оперативно.

Поэтому пять вышеперечисленных стран-участниц предложили перенести дату полного запрета ДВС на новых автомобилях на 2040 год.  Сейчас инициатива будет рассмотрена специальным советом европарламента.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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