Евросоюз решил слегка повременить с отказом от ДВС

Сразу несколько стран Европейского союза решили выступить с решительным протестом касательно запретов двигателей внутреннего сгорания. Запомните их - Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния.

Именно эти пять стран стали думать в нужном направлении, ведь не получится всем членам союза сразу взять и отказаться от ДВС в 2035 году - уровень развития экономики у каждой страны разный, и скажем нельзя сравнивать ВВП Румынии с ВВП Германии. А сам переход на электромобили - дело крайне затратное, и не каждое государство сможет совершить его быстро и оперативно.

Поэтому пять вышеперечисленных стран-участниц предложили перенести дату полного запрета ДВС на новых автомобилях на 2040 год. Сейчас инициатива будет рассмотрена специальным советом европарламента.