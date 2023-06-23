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23 июн 2023

Евросоюз запретил экспорт премиальных автомобилей в Россию

Евросоюз запретил экспорт премиальных автомобилей в Россию

Европейские власти в рамках очередного пакета санкций установили дополнительные ограничения на автопром.

Как сообщают СМИ, в Россию теперь нельзя экспортировать из стран ЕС автомобили класса люкс с двигателями объёмом более 1,9 литра, причём запрет касается как новых, так и подержанных машин. По всей вероятности, этого оказалось мало, и европарламент вдобавок ко всему запретил поставки в РФ любых электрокаров и гибридов.

Автомобильные эксперты говорят, что каналы поставок этим ограничением не перекрыть – наоборот возникнет еще больше посреднических схем по ввозу машин через РБ, Казахстан и т.д. Разумеется, многократно возрастет цена.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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