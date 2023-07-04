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4 июл 2023

Exeed привезет в Россию новые электромобили

Exeed привезет в Россию новые электромобили

Похоже, что Chery собирается вывести на российский рынок очередной бренд. Правда, структура здесь будет куда сложнее – новая марка принадлежит суббренду Exeed, и под этим наименованием последний будет продавать свои электрокары.

Собственно, название выбрано вполне лирическое – Exlantix. В Китае под этим брендом продаются две модели – кроссовер  E0Y и седан E03 .Оба автомобиля могут проезжать до 700 километров на одном заряде.

К сожалению, российский офис Exeed  не сообщает никакой конкретики. То есть мы не знаем, привезут ли к нам сразу две модели или по отдельности. Старт продаж новинок также не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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