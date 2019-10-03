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3 окт 2019

Ездишь на газу бесплатно

Ездишь на газу бесплатно

Такая льгота появится лишь в отношении проезда по платным дорогам, так как в правительство было направлено прошение по бесплатному проезду платных трасс для всех газомоторных автомобилей

С инициативой выступило Российское газовое общество (РГО), которое уже направило необходимые документы на рассмотрение в правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Важно отметить, что уже был подготовлен и специальный законопроект, который создавался с учетом мнений отраслевых компаний и экспертов.

Напомним, что несколько месяцев назад глава государства уже поручил правительству разработать программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. Ожидается, что будут разработаны схемы территориального размещения заправочных станций и газопроводной инфраструктуры. Кроме того, планируется увеличение парка транспортных средств на газомоторном топливе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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