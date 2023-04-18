FAW не будет собирать машины в России

Организация сборки электромобилей китайского концерна FAW в Саратовской области остановилась, не успев начаться

Как сообщает губернатор Саратовской области, Роман Бусаргин, проект находится «в подвешенном состоянии», так как у инвестора возникли сложности с логистикой и финансированием. Сами же власти готовы соблюсти свои обязательства – подобрать площадку для завода и определить меры поддержки из бюджета.

К слову об инвесторе. Здесь им выступает компания «АльфаТех», именно она должна была закупать машинокомплекты в Китае и организовывать сборку уже здесь. Готовые машины должны были продаваться под уникальной маркой Alfarus.