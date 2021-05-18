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18 май 2021

Ferrari усиленно работает над мотором V12

Ferrari усиленно работает над мотором V12
Автор фото: фирма-производитель

Не так давно Ferrari представила 812 Competizione  с мощнейшим V12 на 830 л.с. и 692 Нм. Как оказалось в компании не хотят останавливаться - над мотором уже ведутся работы по улучшению и модернизации.

 К сожалению, нельзя выяснить каким-именно способом будет дорабатываться мотор. Топ-менеджмент лишь заявляет, что работы ведутся, но каких-либо подробностей не заявляет, так же нет информации и о модели, которая получит новое «сердце» - лишь упоминание о том, что ей станет дорожный автомобиль, а не трековый спорткар.

Разумеется, существует несколько версий. Первая предполагает, что новый мотор получит  преемник LaFerrari, который должен дебютировать в ближайшие годы. Второй номинант, пожалуй один из самых реальных, кроссовер Purosangue. Третий сценарий – эксклюзивное издание  одного из текущих спорткаров по аналогии со спидстерами Monza SP1 и SP2 Icona.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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