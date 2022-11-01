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1 ноя 2022

Fiat 500x отправляют в отставку

Fiat 500x отправляют в отставку

Компания Fiat намерена в скором времени распрощаться с кроссовером 500X. Модель получит сразу две замены, которые пока известны под кодовыми обозначениями F364 и UV5. 

Первая модель будет унифицирована с кроссовером Jeep Avenger. Вторая же модель разделит платформу с Citroen C3 Aircross и Opel Crossland нового поколения, соответственно, этот автомобиль станет, в некотором роде, флагманом модельной линейки.

Европейские журналисты прочат модели название Nuovo Multipla, позаимствованное у легендарной Multipla, известной как «самый уродливый автомобиль в мире». Сборка этого кроссовера будет осуществляться на мощностях Stellantis в Турции и его предложат в пяти- и семиместном исполнениях.

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