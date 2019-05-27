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27 май 2019

Fiat Chrysler делает предложение

Fiat Chrysler делает предложение

Руководство итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles официально направило в Groupe Renault предложение о слиянии на паритетной основе

В опубликованном FCA пресс-релизе сообщается, что концерн ведет переговоры с французской маркой Renault, и в случае положительного результата будет образован новый альянс, причем французская марка в этом случае получит контроль над 50% акций американо-итальянского концерна.

Также сообщается, что в случае успеха переговорного процесса капитализация FCA-Renault составит около 37 миллиардов  долларов, а располагаемые мощности позволят производить около 9 миллионов автомобилей в год, что выведет альянс на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.

По данным зарубежных изданий, такой шаг позволит итало-американскому концерну заполучить электрические технологии Renault и откроет доступ к модульным платформам, что позволит существенно усилить позиции многих брендов FCA в Европе, которые сейчас относительно слабы. В свою очередь у FCA относительный порядок с позициями на американском рынке, где отлично продаются пикапы, кроссоверы и маслкары, чем Renault похвастаться как раз-таки не может.

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