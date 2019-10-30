Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2019

FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen сольются в альянсе

FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen сольются в альянсе

Концерны рассматривают возможность полного слияния. Итогом сделки может стать появление нового трансатлантического гиганта

О переговорах стало известно изданию The Wall Street Journal, хотя представители двух концернов пока никак не комментируют возможность такой сделки. Любопытно, что слухи об объединении появились спустя всего несколько месяцев после срыва аналогичной сделки между FCA и Renault.

Эксперты считают, что в случае успеха, главой нового автогиганта может стать исполнительный директор PSA Карлос Таварес, который хорошо зарекомендовал себя, специалист, умеющий «вытягивать» марки из кризиса. Сейчас речь идёт о бренде Opel, который демонстрирует рост. Однако с возможным объединением не все так просто. 13,69% акций PSA Group принадлежит Dongfeng Motor Group, а правительство США очень строго следит за возможностью утечки американских технологий в Китай. В связи с этим есть вероятность, что американцы заблокируют сделку. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Octavia

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

29 октября 2019

Новая Kia Optima: подробности

29 октября 2019

Тюниниг-ателье Porsche готовит собственный гиперкар

29 октября 2019
X-Tomi BMW M8 Gran Coupe 2020

Представлен BMW M8 в кузове универсал

29 октября 2019

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

29 октября 2019
Renault City K-ZE 2020

Renault везет в Европу бюджетный электрокар

29 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""

Написано новостей:

2 4 5 3 3