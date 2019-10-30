FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen сольются в альянсе

Концерны рассматривают возможность полного слияния. Итогом сделки может стать появление нового трансатлантического гиганта

О переговорах стало известно изданию The Wall Street Journal, хотя представители двух концернов пока никак не комментируют возможность такой сделки. Любопытно, что слухи об объединении появились спустя всего несколько месяцев после срыва аналогичной сделки между FCA и Renault.

Эксперты считают, что в случае успеха, главой нового автогиганта может стать исполнительный директор PSA Карлос Таварес, который хорошо зарекомендовал себя, специалист, умеющий «вытягивать» марки из кризиса. Сейчас речь идёт о бренде Opel, который демонстрирует рост. Однако с возможным объединением не все так просто. 13,69% акций PSA Group принадлежит Dongfeng Motor Group, а правительство США очень строго следит за возможностью утечки американских технологий в Китай. В связи с этим есть вероятность, что американцы заблокируют сделку.