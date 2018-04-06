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6 апр 2018

Fiat отпустит Magneti Marelli в свободное плавание

Fiat отпустит Magneti Marelli в свободное плавание

Европейское отделение приносит концерну Fiat Chrysler Automobiles убытки год за годом и пока выправить положение не удается. В числе одной из мер рассматривалась продажа подразделения по производству комплектующих и запчастей Magenti Marelli, но в итоге руководство концерна приняло иное решение.

Серджио Мариконне, глава концерна FCA, хотел полностью избавиться от Magneti Marelli проведя размещение акций отделения на миланской бирже. Но семья Аньелли, которая контролирует концерн, выступила против, так как в таком случае ее доля в производителе комплектующих размылась бы. В итоге акции будут распределены между акционерами FCA, но Magneti Marelli дальше будет работать самостоятельно.

«Разделение принесет пользу акционерам FCA, обеспечивая при этом операционную гибкость, необходимую для стратегического роста Magneti Marelli в ближайшие годы», — говорится в заявлении концерна FCA.

Сейчас Magenti Marelli оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. К концерну FCA неоднократно выходили с предложениями такие компании как Samsung Electronics, Tenneco и Brembo, но ни один из потенциальных покупателей не хотел приобретать компанию полностью, а против дробления Magneti Marelli выступали акционерны FCA.

Компания Magneti Marelli основана в 1919 году и является производителем широкого спектра комплектующих и автомобильных компоненетов. В рейтинге поставщиков Automotive News она занимает 28-е место с выручкой в 8,23 миллиарда долларов по итогам 2016 финансового года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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