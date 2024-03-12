Финляндия выдворяет российские автомобили

Согласно заявлению правительства Финляндии, все автомобили с российскими регистрационными знаками должны покинуть страну до 16 марта. Мера наказания за несоблюдение нового правила пока находится в разработке

По словам руководителя отдела контроля таможенной службы Финляндии Сами Ракшита, автомобили, оставшиеся на территории государства после названного срока, пройдут специальную проверку, после которой и будет решаться судьба каждого транспортного средства. Регламент проверки находится пока на стадии разработки, но как обещает Ракшит, намеренно отлавливать автомобили с российскими номерами никто не будет.

Ограничение на въезд российских автомобилей в Финляндию действует с сентября прошлого года. Он обоснован контролем нелегальной миграции, которая осуществляется через территории Российской Федерации. Напомним, что в прошлом месяце Финляндия продлила закрытие границы до 14 апреля.