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5 дек 2017

Фискер создаст автономную электрическую «маршрутку»

Фискер создаст автономную электрическую «маршрутку»
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, Хенрик Фискер решил не останавливаться исключительно на эксклюзивном электрическом спорткаре EMotion и решил производить еще и более массовый продукт. Принадлежащая ему компания анонсировала создание полностью автономного электрического шатла для умных городов.

«Маршрутку» назвали Orbit, она будет оснащаться электромотором и блоком батарей, а также интерфейсами V2V и V2C, позволяющими обмениваться информацией с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.

Одной из интересных особенностей Fisker Orbit станут боковые окна-экраны, на которые будут выводиться названия остановочных пунктов и время отправления. Кроме того, Фискер обещает, что салон шатла будет напоминать «лобби современных отелей».

Производство шатла компания планирует начать совместно с китайской Hakim Group, которая занимается разработкой решений для «умных» зданий и городов. Стороны утверждают, что Orbit заложит основу в развитие автономного транспорта в США.

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Fisker

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