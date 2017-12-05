Похоже, Хенрик Фискер решил не останавливаться исключительно на эксклюзивном электрическом спорткаре EMotion и решил производить еще и более массовый продукт. Принадлежащая ему компания анонсировала создание полностью автономного электрического шатла для умных городов.

«Маршрутку» назвали Orbit, она будет оснащаться электромотором и блоком батарей, а также интерфейсами V2V и V2C, позволяющими обмениваться информацией с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.

Одной из интересных особенностей Fisker Orbit станут боковые окна-экраны, на которые будут выводиться названия остановочных пунктов и время отправления. Кроме того, Фискер обещает, что салон шатла будет напоминать «лобби современных отелей».

Производство шатла компания планирует начать совместно с китайской Hakim Group, которая занимается разработкой решений для «умных» зданий и городов. Стороны утверждают, что Orbit заложит основу в развитие автономного транспорта в США.