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11 апр 2023

Флагманский электрокар Porsche будет очень мощным

Флагманский электрокар Porsche будет очень мощным

Компания Porsche разрабатывает для будущего премиального кроссовера новейшие электромоторы, которые смогут развивать до 1000 лошадиных сил

Цифры внушительные, но, к сожалению, автомобиль мы увидим не раньше 2027 года, так как перед Porsche стоит множество технологических задач, которые еще необходимо решить. Большинство из них связано с внедрением инновационных технологий.

Одна из них – внедрение 800-вольтовой архитектуры, которая позволит заряжать батареи до 80 процентов за пятнадцать минут. Также в шасси Porsche K1 (кодовое наименование машины) применят пневмоэлементы с возможностью изменения клиренса и подруливающие задние колеса.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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