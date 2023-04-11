Флагманский электрокар Porsche будет очень мощным

Компания Porsche разрабатывает для будущего премиального кроссовера новейшие электромоторы, которые смогут развивать до 1000 лошадиных сил

Цифры внушительные, но, к сожалению, автомобиль мы увидим не раньше 2027 года, так как перед Porsche стоит множество технологических задач, которые еще необходимо решить. Большинство из них связано с внедрением инновационных технологий.

Одна из них – внедрение 800-вольтовой архитектуры, которая позволит заряжать батареи до 80 процентов за пятнадцать минут. Также в шасси Porsche K1 (кодовое наименование машины) применят пневмоэлементы с возможностью изменения клиренса и подруливающие задние колеса.