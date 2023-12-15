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15 дек 2023

Флагманский кроссовер Lynk&Co 09 EM-P слегка обновился

Флагманский кроссовер Lynk&Co 09 EM-P слегка обновился
Автор фото: фирма-производитель

В Китае стартую предварительные продажи обновленного кроссовера Lynk&Co 09 EM-P. Доработан салон и разгон до “сотни” теперь 4 с

В плане дизайна изменилась только решетка радиатора, лишившись хромированных элементов и став полностью черной. Также патрубки выхлопной системы теперь спрятаны под нижний бампер. Все остальное, включая варианты колесных дисков, остались прежними. Самое заметное изменение внутри. На передней панели устанавливается новый экран мультимедийной системы, который стал намного больше предыдущего. Сам дисплей слегка повернут к водителю. Под экраном пропал блок климат-контроля с двумя “шайбами”, его функционал перенесли на центральный экран. Отмечается, что сиденья второго ряда получили функцию вентиляции и массажа и теперь могут раскладываться в “лежачее” положение. Сиденья третьего ряда получили электрорегулировку.

Судя по информации, Lynk&Co 09 предложен только с гибридной силовой установкой и с прежним 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. Информации о мощности электродвигателей, которых будет три, на данный момент нет. Однако отмечается, что динамика значительно улучшится. Разгон до “сотни” теперь составляет 4 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 40,1 кВт*ч. Максимальный запас хода на электротяге - 160 км.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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