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20 июл 2018

Ford, BMW и PSA научили автомобили общаться между собой

Ford, BMW и PSA научили автомобили общаться между собой
Автор фото: фирма-производитель
В условиях все растущей автомобильной автономности на первый план выходят вопросы безопасности, а обмен информацией между машинами является залогом ее повышения.

 

Ford, автомобильная ассоциация 5G (5GAA), BMW и PSA (марки Peugeot, Citroen, Opel) совместно с Qualcomm Technologies и Savari объявили о первой в Европе демонстрации технологии C-V2Х (Cellular Vehicle-to-Everything), которая обеспечивает прямое взаимодействие между транспортными средствами, в том числе различных производителей, и дорожной инфраструктурой.

C-V2X — это беспроводная система обмена данными между транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры, призванная повысить безопасность и эффективность дорожного движения, а также способствовать развитию автономного вождения. Во время демонстрации были показаны плюсы использования технологии C-V2X как для предотвращения столкновений между транспортными средствами (V2V, Vehicle-to-Vehicle), так и для связи автомобилей с дорожной инфраструктурой (V2I, Vehicle-to-Infrastructure) — светофорами и различными центрами организации дорожного движения.

Работа системы C-V2X осуществлялась путем прямого обмена данными в реальном времени по диапазону частот, выделенному для интеллектуальных транспортных систем. При этом технология работала в том числе вне зоны покрытия сотовой сети. Специалисты подчеркивают, что система C-V2X может быть повсеместно использована в автомобильной отрасли начиная с 2020 года. Превосходные эксплуатационные характеристики технологии, в том числе прямая совместимость с 5G, делают ее более экономичной и подходящей для кооперативных интеллектуальных транспортных систем (C-ITS), чем традиционные технологии.

Для демонстрации были задействованы автономные автомобили компаний Ford, PSA и BMW, а также двухколесные электроскутеры BMW. Все они были оснащены беспроводной системой обмена данными между транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры C-V2X на базе чипсета Qualcomm 9150 C-V2X.  Система взаимодействия транспортных средств, прикладное программное обеспечение, а также сама дорожная инфраструктура были предоставлены лидером отрасли компанией Savari. 

Технология C-V2X поддерживается всемирными автомобильными экосистемами, включая быстрорастущую ассоциацию 5GAA. В состав 5GAA входят более 85 участников по всему миру: ведущие автопроизводители и поставщики, разработчики программного обеспечения, операторы мобильной связи, производители полупроводников, поставщики тестового оборудования, поставщики телекоммуникационных услуг, сигнального оборудования для регулировки дорожного движения и дорожно-эксплуатационные организации.

Технология C-V2X будет внедряться в автомобили с помощью сотовых модемов. Это позволит транспортным средствам передавать телеметрические данные, поддерживать дистанционную связь с европейской системой автоматического оповещения о ДТП (eCall), подключаться к единой информационно-развлекательной системе, а также получать необходимую информацию о дорожной ситуации и свободных парковочных местах. Поскольку технология C-V2X интегрирована в сотовый модем, она должна стать более экономичной в использовании по сравнению с аналогичными разработками.  В настоящее время технологию С-V2X испытывают в Германии, Франции, Корее, Китае, Японии и США.

Сейчас С-V2X является единственной системой V2X (Vehicle-to-Everything), созданной в соответствии с всемирно признанной спецификацией 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и способной эволюционировать для обеспечения совместимости с сетями 5G после перехода на них.

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При написании новости использовалась информация:
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